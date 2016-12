SWR 23:45 bis 01:25 Drama Geliebtes Leben SA, D 2010 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein seltsamer Fluch liegt über Chandas Familie. Erst stirbt ihre einjährige Halbschwester, dann macht sich ihr trunksüchtiger Stiefvater aus dem Staub. Schließlich wird auch noch ihre Mutter schwer krank. Ärztliche Hilfe lehnt sie ab, denn die Nachbarn sollen nicht mitbekommen, wie schlecht es ihr geht. Chanda, eine aufgeweckte Zwölfjährige, muss jetzt schnell erwachsen werden und herausfinden, was es mit dem Fluch auf sich hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Khomotso Manyaka (Chanda) Lerato Mvelase (Lillian) Harriet Manamela (Mrs. Tafa) Keaobaka Makanyane (Esther) Tinah Mnumzana (Aunt Lizbet) Aubrey Poolo (Jonah) Mapaseka Mathebe (Iris) Originaltitel: Life, Above All Regie: Oliver Schmitz Drehbuch: Dennis Foon, Oliver Schmitz, Allan Stratton Kamera: Bernhard Jasper Musik: Ali N. Askin, Ian Osrin Altersempfehlung: ab 12