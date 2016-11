SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Sicherheit durch Überwachung? D 2016 2016-12-01 04:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Videoüberwachung auf Schritt und Tritt: In Mainz werden wir pro Tag mehr als 70 Mal von Überwachungskameras aufgenommen. Unserer Sicherheit dient das nicht, denn meistens sind es Kameras von Privatpersonen und Geschäftsinhabern. Selbst wenn im Auftrag der Polizei gefilmt wird, hilft das zwar beim Aufklären von Verbrechen, verhindern kann es diese in der Regel aber nicht - wie ein Besuch bei Scotland Yard in London zeigt, der am besten überwachten Stadt der Welt. Trotzdem wird im Namen der Sicherheit auch hierzulande mehr Videoüberwachung gefordert. Die Angst der Menschen vor Anschlägen und Überfällen ist groß. Kritiker warnen derweil vor dem Überwachungsstaat. Odysso zeigt, mit welchen Überwachungsmethoden Staatsschützer und Ermittler heutzutage arbeiten und bietet Orientierung zwischen Paranoia und Sicherheitsrelevanz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!