SWR 12:25 bis 13:15 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo Schwer zu knacken / Harter Brocken / Ozelot Simone beim Kinderarzt / Zwangsräumung bei den Loris D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Harter Brocken Das hat Amaretto noch gefehlt. Seit Wochen ärgert ihn sein Nachbar, der Sägebarsch und nun kommt auch noch Lothar Dudek, mit einer neuen Herausforderung. Doch es hilft alles nichts - Adel verpflichtet. Schließlich trägt der Krake nicht einfach so den Titel: "Schlauestes Tier im Aquarium". Dass soll Amaretto nun auch beweisen. Doch die Aufgabe hat es diesmal wirklich in sich. Ozelot Simone beim Kinderarzt Ozelot-Nachwuchs Simone ist seit ein paar Tagen in den grünen Weiten des Gondwanalandes unterwegs. Doch heute winkt kein Ausflug, sondern Doktor Bernhardt mit der Spritze. Eine Vorsorgeuntersuchung steht an. Das Gewicht wird ermittelt, die Katze wird entwurmt und zum Schluss noch gepiekt, denn eine Impfung ist auch noch fällig. Da hilft alles böse Fauchen nicht. Zwangsräumung bei den Loris Petra Friedrich und Jörg Gräser machen heute kurzen Prozess mit den Lori Kästen. Die Brutzeit ist vorbei, die Kästen kommen wieder weg und die Loris werden zwangsgeräumt. Das geht natürlich nur mit viel Geschrei. Doch Petra und Jörg haben kein Erbarmen und geben sich herzlos. Eventuelle Eier werden auf Befruchtung geprüft und auch entsorgt, wenn sie nicht befruchtet wurden. Die Doku-Serie erzählt Geschichten von Menschen und Tieren aus dem Zoo Leipzig, beleuchtet den Alltag hinter den Kulissen eines der renommiertesten Zoologischen Gärten Europas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.

