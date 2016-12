TLC 03:00 bis 03:45 Dokumentation Paranormal Survivor Schützende Geister CDN 2015 Merken Nikki Playford aus Peterborough in Kanada ist alleinerziehende Mutter. Als sie mit ihrem Sohn in eine neue Wohnung ziehen will, geschehen unheimliche Dinge. Nach der Unterzeichnung des Mietvertrags wird Nikki von schlimmen Alpträumen heimgesucht: Immer wieder sieht sie die enthauptete Leiche eines Mädchens in ihrer Badewanne liegen. Nikki versucht, die Sache zu vergessen, doch es geht weiter: Gegenstände fallen von der Wand, nachts wird wie von Geisterhand an der Tür geläutet, unheimliche Stimmen scheinen aus den Wänden zu kommen. Die junge Mutter ist mit den Nerven so am Ende, dass sie sich professionelle Hilfe beim Medium Shannon Doidge holt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Survivor

