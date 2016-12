TLC 21:10 bis 22:05 Dokusoap Tattoo-Sünden GB 2016 Merken Tom und Wally sind beste Freunde und haben sich nach einem stark alkoholisierten Junggesellenabschied für Tattoos entscheiden. Da in dem Shop, der auf ihrem Heimweg liegt, gerade kein Mitarbeiter verfügbar ist, haben sich die zwei spontan gegenseitig tätowiert. Kein Wunder, dass die zweifelhaften Kunstwerke schleunigst wieder verschwinden sollen. Kunde Stephen hat seit einem Urlaub auf Ibiza einen seltsamen Spruch auf dem Oberschenkel - noch dazu mit Rechtschreibfehler - und daneben Porträts einiger Freunde in Form von fürchterlichen Strichmännchen. Um seinen Kindern den schlimmen Anblick zu ersparen, soll nun ein Cover-up vom Profi drüber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tattoo Fixers