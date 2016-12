TLC 15:20 bis 15:50 Dokusoap Mein Traum in Weiß Märchenhochzeit USA 2010 Merken Eigentlich wollte Braut Cherine in einem Glitzerkleid vor den Traualter treten. Nach etlichen Anproben zeigt ihr Berater Randy ein Kleid, das durch klassische Eleganz besticht - nach dem Motto: Weniger ist oft mehr. Ob der Trick hilft? Kerry ist bereits verheiratet und möchte nach dem tragischen Tod ihres Sohnes einen Neubeginn mit ihrem Mann wagen. Für die neuerliche Trauungszeremonie hat sie im Internet ihr virtuelles Traumkleid gefunden und hofft nun, es bei Kleinfeld anprobieren zu können. Braut Jessica gehört als Wicca einer naturverbundenen, neuheidnischen Hexenreligion an. Jessicas Kleinfeld-Auftritt bleibt unvergesslich - vor allen Dingen ihr Zauberspruch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress