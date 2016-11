TLC 11:50 bis 12:50 Dokumentation Zwei Brüder mit Geschmack Bakewell GB 2014 Merken Tom und Henry Herbert ärgern sich über den schlechten Ruf der britischen Küche und setzen ihre kulinarische Entdeckungsreise fort. In dieser Episode geht es in die malerische Kleinstadt Bakewell, inmitten eines Nationalparks. Hier wird preisgekröntes Bier gebraut, eine der weltbesten Schokoladen hergestellt und exotisches Vieh gezüchtet. Inspiriert von den regionalen Spezialitäten kreieren die Brüder fünf neue Gerichte, die bei einem Festmahl serviert werden. Das Menü besteht aus: Braumeister-Pizza mit knusprigem Bierteigboden, Perlhuhn in Blätterteig-Taschen, Schokokuchen mit Trüffelkern und Büffelfleisch, das Tom und Henry auf unterschiedliche Art zubereiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fabulous Baker Brothers

