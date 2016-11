TLC 05:50 bis 06:35 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben USA 2008 Merken Rockstars lieben Kat! In dieser Episode macht eine Ikone des Heavy Metal dem "High Voltage" seine Aufwartung: Frontmann Lemmy Kilmister von der Band Motörhead möchte sich von Kat seine etwas in die Jahre gekommenen Tattoos überarbeiten lassen. Die Vollblut-Künstlerin sorgt dafür, dass das legendäre "Born to loose, Live to win" auf Lemmys Unterarm wieder in neuem Glanz erstrahlt. Außerdem hat sich Kats Bruder in Los Angeles angekündigt. Michael möchte zusammen mit seiner Freundin Melissa in Kürze wieder nach L.A. ziehen und soll sich im Shop um das Merchandising kümmern. Zur Feier des Tages organisieren seine beiden Schwestern für ihn eine coole Party. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LA Ink

