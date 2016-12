kabel eins 14:50 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Kleine graue Männchen USA 2011 2016-12-02 09:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Fondsmanager Timothy Hartley wird 200 Kilometer von zu Hause entfernt auf einer Wiese mit durchschnittener Kehle gefunden. Als die Leiche abtransportiert werden soll, wird sie aus dem Van des Rechtsmediziners gestohlen. Lisbon macht die Psychologin Wendelyne McCormick ausfindig, bei der Hartley in Behandlung war. Sie sagt aus, dass er fest an Außerirdische glaubte und der Überzeugung war, von ihnen entführt und untersucht worden zu sein. Doch was bedeutet das für ihren Fall? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Alan Blumenfeld (Nathan Vella) Frances Conroy (Elspeth) Originaltitel: The Mentalist Regie: Darnell Martin Drehbuch: Tom Szentgyorgyi Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6