kabel eins 06:20 bis 07:25 Krimiserie Quincy Der Tod kommt nachts USA 1980 16:9 HDTV Merken Bill und Madolyn Estes sind stolze Eltern von fünf Monate alten Zwillingen. Als eines der Babys am plötzlichen Kindstod verstirbt, gerät die Mutter durch die Untersuchung eines ehrgeizigen jungen Arztes unter einen schrecklichen Verdacht. Sie soll ihr Baby misshandelt und umgebracht haben. Wieder einmal ist der Gerichtsmediziner Quincy gefragt, um die Sache aufzuklären ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Tyne Daly (Madeline Estes) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Jeffrey Hayden Drehbuch: Jeri Taylor Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

