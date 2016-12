RBB 03:15 bis 04:00 Magazin Bücher und Moor Die Literatursendung Wladimir Kaminer: "Meine Mutter, ihre Katze und der Staubsauger" / Terézia Mora: "Die Liebe unter Aliens" / Jan-Philipp Sendker: "Am anderen Ende der Nacht" D 2016 HDTV Live TV Merken Was lesen Sie? Max Moor unterhält sich mit einer prominenten Leserin über Lieblingsbücher und die Kraft der Literatur. Christine Thalmann stellt wieder drei Neuerscheinungen vor: Wladimir Kaminer - "Meine Mutter, ihre Katze und der Staubsauger" Wenn Wladimir Kaminer über das Leben schreibt, braucht er nicht viel, um einen zum Lachen zu bringen. Es ist der Blick des Exil-Russen, der auch nach 26 Jahren Berlin noch den Kopf über dieses Land schüttelt. Er erzählt vom Alltag: seinen Kinder, seinem Garten, seiner Frau - und jetzt: der Mutter. Und ganz nebenbei geht es ums große Ganze: Flüchtlinge, das Älterwerden und die Politik Putins. Terézia Mora - "Die Liebe unter Aliens" Terézia Moras Texte können atemlos sein, wie ein Marathonläufer oder konzentriert wie eine Fotografin kurz vor dem Auslösen. Das macht Spaß - eine Geschichte lang, dann kommt schon die nächste. "Die Liebe unter Aliens" hat Terézia Mora ihr Buch genannt. Darin erzählt sie zehn Geschichten und immer ist es dieses Etwas haben, das irgendwie auffällige Detail, das haften bleibt. So kurzweilig ist große Literatur selten. Jan-Philipp Sendker "Am anderen Ende der Nacht" Dieser Roman beginnt mit einem Albtraum: Paul ist mit seinem Sohn in den Norden Chinas gereist, doch auf einmal verschwindet das Kind. Weg, entführt von einem mächtigen Chinesen, der das Kind seiner Freundin zum Geschenk machen will, wie einen kleinen Hund. Eindrücklich und spannend bis zur letzten Seite beschreibt Jan-Philipp Sendker ein Land, das er selbst als Auslandskorrespondent kennengelernt hat: China. Und wie immer: Exklusiv für "Bücher und Moor" ein 200-Wörter-Roman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Max Moor Originaltitel: Bücher und Moor

