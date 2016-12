RBB 23:30 bis 01:00 Musik Festliche AIDS-Gala 2016 Deutsche Oper Berlin D 2016 HDTV Live TV Merken Zum 23. Mal fand in der Deutschen Oper Berlin die jährliche Gala zugunsten der Deutschen AIDS-Stiftung statt. Stars aus Europa und den USA sorgten für musikalischen Hochgenuss - ohne Gage. Den Part des "Opernführers" übernahm wieder Max Raabe; dabei waren auch der Chor und das Orchester der Deutschen Oper Berlin. Am Pult stand Ivan Repusic, Generalmusikdirektor der Staatsoper Hannover und Erster Ständiger Gastdirigent der Deutschen Oper Berlin. Allein die Festliche Operngala in Berlin hat mittlerweile sieben Millionen Euro für die Arbeit der AIDS-Stiftung eingebracht. Damit konnte zahllosen Männern, Frauen und Kindern mit HIV und AIDS geholfen werden. Dabei ist das öffentliche Engagement, mit dem viele Künstler und Prominente aus Wirtschaft und Politik die Arbeit der Deutschen AIDS-Stiftung unterstützen, ebenso wichtig wie die anhaltende Spendenbereitschaft. Denn weiterhin bleibt viel zu tun: Gerade weil AIDS sein Image als tödliche Krankheit verloren hat - obwohl HIV/AIDS weiterhin nicht heilbar sind -, sind die Erfolge von Aufklärung und Vorbeugung bei der jüngeren Generation wieder gefährdet. Mit den Spenden der Zuschauerinnen und Zuschauer sollen die Arbeit der Deutschen AIDS-Stiftung für bedürftige Menschen mit HIV und AIDS sowie Hilfsprojekte für Betroffene im Großraum Berlin unterstützt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Max Raabe Originaltitel: Festliche Aids-Gala 2016