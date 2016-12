SAT.1 Gold 00:25 bis 00:50 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Meine Freundin ist weg Meine Freundin ist weg D 2013 16:9 Merken Die Leiche der 30-jährigen Marina R. wird am Flussufer gefunden. Ein schwerer Schock für Kommissar Naseband - sie war die Freundin eines Polizei-Kollegen. Als der Kollege erfährt, dass die Tote heimlich als Prostituierte gearbeitet hat und ihn nur ausnehmen wollte, bricht eine Welt für ihn zusammen. Oder doch nicht? Denn auch er hat Naseband von Anfang an belogen und wird zum Hauptverdächtigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz