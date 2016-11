SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Sandkastenliebe Sandkastenliebe D 2013 2016-12-01 00:00 16:9 Merken Ein Vater nimmt blutige Rache. Die 17-jährige Tochter des alleinerziehenden Rüdiger L. wird in ihrem Zimmer von einem Unbekannten fast vergewaltigt. Der Vater ist sich sicher, ihr Peiniger wohnt im benachbarten Problemviertel. Mit einem Gewehr bewaffnet läuft er in der Plattenbausiedlung Amok und die Kommissare vom K 11 sind mittendrin ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz