SAT.1 Gold 17:45 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mysteriöse Widerstände USA 1992 2016-12-02 11:35 Als Jessica in ihrem Hotel in London eine Leiche entdeckt, scheint Inspektor Stillwell diesen Fund vertuschen zu wollen und verhindert sogar konsequent Jessicas eigene Ermittlungen... Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Lloyd Bochner (John Thurston) Kim Braden (Daisy Collins) Kenneth Danziger (Archie Potter, P.I.) Guy Doleman (Corsair) Trevor Eve (Julian Fontaine) Sharon Maughan (Penelope Cadwell) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Peter Salim Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 12