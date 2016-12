SAT.1 Gold 15:05 bis 16:00 Krimiserie Diagnose: Mord Übersinnliche Freunde USA 1996 Merken In der Fernsehshow "Übersinnliche Freunde" behauptet die medial veranlagte Krystie, geistig einen Mord mitzuerleben. Der Produzent Craig droht daraufhin mit Kündigung. Die Visionen wiederholen sich. Bei einem dieser Anfälle verletzt sich Krystie am Kopf und wird von Jesse behandelt. Dieser glaubt ihr die ganze Geschichte und verliebt sich in sie. Tatsächlich werden die Leichen aus Krysties Visionen auch gefunden. Einer der Toten war ein Konkurrent von Craig ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Rowell (Amanda) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Michael Tucci (Norman Briggs) Roxanne Beckford (Sylvana Kent) David Wells (Zalman Bain) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Gerry Conway Kamera: Michael Negrin Musik: Dick DeBenedictis