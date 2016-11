SAT.1 Gold 12:25 bis 12:50 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Sag's mit Schüssen USA 1966 Merken Jeannie überlegt ständig, wie sie ihrem geliebten Meister eine Freude machen kann. Weil Tony ein großer Westernfan ist, versetzt sie ihn eines Tages in eine Westernstadt - und zwar als Sheriff. Zwar hat Jeannie dafür gesorgt, dass Tony hervorragend schießen kann, doch seine Künste verlassen ihn schlagartig, als er von einer attraktiven Farmerstochter angehimmelt wird. Pech für Tony, dass gerade jetzt die "Ruchlosen Zehn" auftauchen, eine gefürchtete Verbrecherbande ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Whit Bissell (Horace) Eddie Firestone (Eddie) Fred Krone (Al) Bud Perkins (Josh) Richard Reeves (1st Man) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hal Cooper Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison

