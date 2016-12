SAT.1 Emotions 15:30 bis 16:15 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 217 D 2012 2016-12-02 08:35 16:9 HDTV Merken Conrad ist ob der schwierigen Situation wild entschlossen, zu seiner Verantwortung zu stehen und die Leitung der Klinik wieder voll zu übernehmen. Aber kann er die Seeklinik wirklich retten? Stefan zögert, seiner Tochter zu sagen, dass sie am Musikinternat angenommen wurde. Der bevorstehende Abschied fällt ihm unendlich schwer. Shirley erhält einen Anruf von Henning - der sich auf der Flucht befindet und um ein heimliches Treffen bittet! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Petra Wiemers Drehbuch: Axel Hildebrand, Andreas Püschel