SAT.1 Emotions 09:10 bis 09:35 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 100 D 2005 16:9 Merken David sieht sich wieder auf der Siegerstraße. Dank Lisa ist es ihm gelungen, Hugo wieder zu einer Spitzenkollektion zu verhelfen. In seinem Überschwang kündigt er Mariella sogar den Termin für die Hochzeit an. Doch auch Richard ist nicht tatenlos, denn seine Intrigen zeigen ihre Wirkung. Auf der Suche nach einer Beschäftigung nimmt Friedrich das Aufräumen der Garage in Angriff. Als er sich gemeinsam mit Bernd an die Arbeit macht, stoßen sie auf einen aufregenden Fund ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Volker Herold (Bernd Plenske) Wilhelm Manske (Friedrich Seidel) Olivia Pascal (Laura Seidel) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Michaela Zschiechow

