sixx 02:55 bis 03:40 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Das Ende der Welt USA 1997 HDTV Merken In Sunnydale häufen sich die seltsamsten Ereignisse. Es wird das Ende der Welt prophezeit, da der Meister des Bösen die Herrschaft will. Buffy hat nun die Aufgabe, gegen die Kraft des Bösen anzutreten. Sie macht sich auf den Weg in die Hölle. Zunächst sieht es so aus, als ob der Meister unbezwingbar sei. Doch mit Hilfe von Angel und Xander gelingt es Buffy, den Meister zu bezwingen. Ob damit das Böse endgültig besiegt ist - wer weiß? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Anthony Stewart Head (Rupert Giles) Charisma Carpenter (Cordelia Chase) Robia LaMorte (Ms. Calendar) Mark Metcalf (Der Meister) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: Joss Whedon Drehbuch: Joss Whedon Kamera: Michael E. Gershman Musik: Celia Weiner Altersempfehlung: ab 12

