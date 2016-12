sixx 00:00 bis 00:55 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Dr. Jekyll und Mr. Hyde USA 1998 2016-12-01 03:40 HDTV Merken Für Oz sind Vollmondnächte gefährlich. Weil er als Werwolf keinen Schaden anrichten will, lässt er sich in der Bibliothek einschließen. Als am nächsten Morgen die Leiche eines Schülers gefunden wird, gerät Oz trotzdem in Verdacht. Auch Schulpsychologe Mr. Platt wird getötet. Buffy erfährt, dass der eifersüchtige Pete seine Freundin Debbie mit einem besonderen Trank beeindrucken wollte. Doch dieser Trank hatte eine schreckliche Wirkung: Petes Persönlichkeit veränderte sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander) Alyson Hannigan (Willow) Anthony Head (Cordelia) Charisma Carpenter (Mr. Giles) David Boreanaz (Debbie) Seth Green (Oz) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Joss Whedon, Marti Noxon Kamera: Michael E. Gershman Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 16