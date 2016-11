sixx 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Beauty and the Beast Bestie auf Abruf USA 2016 2016-12-01 02:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Computersystem der Homeland Security wurde gehackt. Neben vielen anderen, wurden auch die unter Verschluss gehaltenen Dateien über Bestien gestohlen. Kurze Zeit später gibt es eine Explosion in dem Hotel, aus dem der Hackerangriff ausgegangen ist. Gibt es einen Zusammenhang mit dem Bestien-Kopfgeld? Während den Ermittlungen muss sich J.T. entscheiden, ob er das Angebot einer Festanstellung am College annimmt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Andrew Stewart-Jones (Deputy Secretary Hill) Amanda Setton (Bootsy Durbrige) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Rich Newey Drehbuch: Lara Olsen Kamera: Bruce Chun Altersempfehlung: ab 12