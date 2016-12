sixx 21:10 bis 22:05 Fantasyserie The Originals Verlass mich nicht USA 2016 2016-12-01 01:35 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Für Cami scheint jede Hoffnung verloren - Lucien hat sie mit seinem Biss dem Tode geweiht. Mit letzter Kraft gelingt es Cami, Lucien zu entkommen und bei Klaus Unterschlupf zu finden. Dieser setzt alles in Bewegung, um seiner Geliebten zu helfen. Er ist sich sicher: zur Heilung braucht es jetzt Luciens und Hopes Blut. Niemand ahnt jedoch, dass das Blut der beiden lediglich die Ausbreitung der Infektion verlangsamt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Morgan (Klaus Mikaelson) Daniel Gillies (Elijah Mikaelson) Phoebe Tonkin (Hayley Marshall) Charles Michael Davis (Marcel Gerard) Leah Pipes (Camille O'Connell) Danielle Campbell (Davina Claire) Yusuf Gatewood (Vincent Griffith) Originaltitel: The Originals Regie: Millicent Shelton Drehbuch: Celeste Vasquez, Michael Narducci Altersempfehlung: ab 12