Animal Planet 23:55 bis 00:40 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Mücke mit Tücke USA 2015 Ed Hoffman plagen Heißhungerattacken, doch sein Essverhalten wirkt sich nicht auf sein Gewicht aus. Im Gegenteil, der Amerikaner wirkt dünn und ausgemergelt und klagt zudem über Schmerzen in der Brust. Eine Untersuchung im Krankenhaus bringt den Grund für die Beschwerden ans Tageslicht: Der sonst so agile Pensionär leidet unter viszeraler Leishmaniose. Diese gefährliche Infektionskrankheit wird durch winzige Insekten übertragen und endet im schlimmsten Fall tödlich. Originaltitel: Monsters Inside Me