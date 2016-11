Animal Planet 22:25 bis 23:10 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Wildman USA 2016 Merken Im östlichen Teil des Bundesstaates Kentucky versetzt ein riesiges behaartes Scheusal die Bevölkerung in Angst und Schrecken! Der so genannte "Wildman" soll fast zweieinhalb Meter groß sein und versteckt in den Wäldern der Appalachen leben. Angeblich hat das Ungeheuer sogar schon Menschen getötet. Eine völlig verstörte Augenzeugin berichtet außerdem, dass das Wesen versucht haben soll in ihr Haus einzudringen. Die Monster-Jäger sind sicher: Bei der Kreatur muss es sich um eine äußerst gefährliche und aggressive Bigfoot-Art handeln. Doch um ein derartiges Biest zu fangen, braucht es besondere Mittel. Eine gigantische sowie extrem robuste Falle muss her - für die erfahrenen Monster-Jäger kein Problem! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters