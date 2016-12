Animal Planet 15:20 bis 15:45 Dokumentation Die Katzenretter - Einsatz in der Baumkrone USA 2015 Merken Im Nordwesten der USA gibt es riesige Bäume und ein tierisches Problem: entlaufene Katzen, die in schwindelnder Höhe auf einem Ast sitzen und nicht mehr herunterkommen. Shaun und Tom, die als Baumpfleger arbeiten, retten über 200 Tiere pro Jahr und riskieren alles für eine Katze in Not. So auch heute: Jennifer hat ihren entlaufenen Kater Spaz auf einem Baum in 20 Meter Höhe entdeckt. Da sie Spaz schon seit drei Wochen vermisst, ist höchste Eile geboten. Shaun und sein Partner rücken zu einer Nachtaktion aus, um das halb verhungerte Tier so schnell wie möglich zu retten. Doch wie wird der verängstigte Kater bei Shauns Anblick reagieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treetop Cat Rescue