Animal Planet 08:55 bis 09:40 Dokumentation Verrückt nach Katzen USA 2010 Merken Im elitären Golfclub nahe Miami findet sich John Fulton in einem wahren Katzenparadies wieder. Auf dem Gelände leben etwa 30 Wildkatzen, die von den Mitgliedern regelmäßig gefüttert und versorgt werden. Durch die vielen Streicheleinheiten sind die Tiere inzwischen zahm und anhänglich geworden. Dann geht es weiter zu einer Katzenausstellung nach Gaithersburg, Maryland, die für alle Rassen offen ist. Neben Edelkatzen sind hier auch wilde Mischungen und schlichte Hauskatzen willkommen. An der Westküste trifft John schließlich tierliebe Privatdetektive, die verzweifelten Besitzern helfen, ihre verlorenen Samtpfötchen wiederzufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Must Love Cats

