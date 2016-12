Hessen 03:30 bis 04:00 Magazin Hauptsache Kultur Das aktuelle Kulturmagazin Zwei Sterne für Andreas Krolik - Frankfurter Spitzenkoch wird "Koch des Jahres" / Kassels morbider Charme - Von scheintoten Prinzessinnen und Hessens ältester Pathologie / Zwischen Hollywood und Hessen - Warum der Schauspieler Sebastian Koch nach großen Rollen jetzt mit einem Weihnachtsprogramm auf Lesetour geht / Peng! Die satirische Rubrik: Rettet das Telefonbuch - Warum wir auch weiterhin nach Nummern blättern müssen / Natürliche Materialien, atmende Skulpturen - Der Bildhauer Tony Cragg zeigt seine Kunst im Landesmuseum Darmstadt D 2016 2016-12-04 09:35 Live TV Merken "Hauptsache Kultur" berichtet über Kulturhighlights in Hessen, über Trends und Tendenzen, über Skandale und Flops. Das aktuelle Kulturmagazin stellt aufregende Macher der hessischen Kulturszene vor, blickt hinter die Kulissen, mischt sich meinungsstark in Debatten ein: aktuell, überraschend, kontrovers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cécile Schortmann Originaltitel: Hauptsache Kultur

