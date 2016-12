Hessen 00:00 bis 00:45 Dokumentation Damals in der Sommerfrische D 2014 Untertitel Live TV Merken Heute heißt es Urlaub oder Wellness-Trip, aber vor hundert Jahren fuhr man in die "Sommerfrische". Rüdesheim lockte mit deutschem Wein, deutschen Burgen und hessischer Gemütlichkeit die Menschen an den Rhein. In den dreißiger Jahren brachten Sonderzüge die Amüsierwilligen in die Weinberge, wo sich die Sommerfrische bei aller Deutschtümelei doch irgendwie südländisch anfühlte. Die Kasseler dagegen zog seit eh und je ihr Hausberg mit dem Herkules in Bann. Sie flohen vor den qualmenden Schloten der Fabriken, und mit der Herkulesbahn ging es hoch in den Habichtswald, auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen zu Elfbuchen - Entspannung mitten im Wald. Das Urlaubsland Hessen hatte schon immer viele Facetten. Dazu gehörte auch das legendäre Schullandheim "Wegscheide" bei Bad Orb. In kostbaren alten Aufnahmen, die zum ersten Mal gezeigt werden, dürfte sich der eine oder andere betagte Frankfurter wiedererkennen, der dort Erholung vom Stadtleben und ein fröhliches Jugendleben fand. Und seit über hundert Jahren schon kurt man in Bad Nauheim. Was anfangs nur die Aristokraten genießen konnten, wurde im Lauf der Jahrzehnte zum begehrten Ferienziel für Tausende Hessen: Bad Nauheim, die Kurstadt in der Wetterau. In den Erzählungen von Gastwirtinnen und Weinköniginnen, Fremdenführern und Kurpatienten wird die Sommerfrische von damals wieder lebendig. Alte Filme, Fotos und private Filmschnipsel lassen den Charme der Fremdenzimmer, das heitere Schunkeln in der Weinlaube und Erinnerungen an die erste Sommerliebe wieder auferstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Damals in der Sommerfrische Regie: Birgit Sommer