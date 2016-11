Hessen 20:15 bis 21:00 Show Hessen wird 70 - Der große Festtag D 2016 Live Merken Am Abend des 1. Dezember klingt das Jubiläum mit einem festlichen Konzert im Staatstheater Wiesbaden aus. In der Live-Sendung aus dem Foyer des Großen Hauses präsentiert Claudia Schick alle Höhepunkte der beiden Festtage: die Jubiläumsparty mit der Uraufführung der neuen Hessenhymne um Mitternacht, den ökumenischen Gottesdienst am Morgen und den Festakt am Mittag. Dort kommen nicht nur die politischen Spitzen des Landes zu Wort. Hauptredner ist ein Mann, der Hessen aus einer ganz ungewöhnlichen Perspektive betrachten konnte: der ehemalige Astronaut Thomas Reiter. Zweimal war er an Bord der Raumstation ISS, hat von dort die Erde und Hessen aus einem besonderen Blickwinkel gesehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Schick Originaltitel: Hessen wird 70 - Der große Festtag