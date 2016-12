Hessen 14:30 bis 16:00 Show 50 Dinge, die ein Hesse einfach lieben muss! D 2015 Untertitel Live TV Merken "50 Dinge, die ein Hesse einfach lieben muss!": hr3 und das hr-fernsehen präsentieren gemeinsam die ultimative Hessen-Liste. Gesammelt wurden Vorschläge von Redaktion, Hörern und Zuschauern, und die besten haben es in die Sendung geschafft. Warum Millionen Inder Heppenheim lieben, warum jeder Fallschirmspringer einen Hund aus Frankfurt-Bornheim lieben muss und was im hessischen "Tal der Liebe" passiert, erzählen Anna Lena Dörr und Tobi Kämmerer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anna Lena Dörr, Tobi Kämmerer Originaltitel: 50 Dinge, die ein Hesse einfach lieben muss!