Hauptsache gesund extra Wer sind die Erben von Ardenne und GERMED? D 2016 Der Jenaer Kinderarzt Prof. Felix Zintl hat sich trotz DDR-Mangelwirtschaft seine Krankenstation ausbauen lassen. Als "Materialspender" dienten beispielsweise Edelstahl-Suppenkännchen aus dem Interhotel. Der Mediziner hat 1980 die erste Knochenmarkstransplantation eines Kindes durchgeführt. Der damals 13-jährige Jörg Peuckert steht noch immer in Kontakt zu seinem Arzt. Eine weitere medizinische Errungenschaft der DDR war auch das zentrale Diabetes-Register. "Hauptsache gesund" berichtet unter anderem über Dr. Elke Austenat, die schon damals als Leiterin einer Diabetes-Fachambulanz gearbeitet und auch heute noch eine Diabetes-Praxis in Berlin hat.