AIDS - der Kampf gegen das HI-Virus

Im Februar 2016 melden Wissenschaftler der TU-Dresden einen aufsehenerregenden Durchbruch: Ihnen ist es gelungen, Mäuse vollständig von AIDS zu heilen. Ihre Methode setzt an der genetischen Wurzel der Immunschwächekrankheit an. Wenn es gelingt, ihr Prinzip auf den Menschen zu übertragen, so gibt es eine berechtigte Hoffnung für Millionen von HIV-Infizierten. Zum heutigen Welt-Aids-Tag blickt LexiTV in die Labore von Wissenschaftlern weltweit, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Virus eines Tages besiegen zu können. Auch wenn eine HIV-Infektion in Deutschland nicht mehr zwangsläufig zum Tod führt, bedeutet die Diagnose eine lebenslange Belastung für die Betroffenen. LexiTV lässt HIV-Patienten zu Wort kommen und erklärt anhand aktueller Daten, warum der schwierige Kampf gegen den AIDS-Erreger noch lange nicht gewonnen ist.