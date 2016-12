TNT-Serie 03:15 bis 04:00 Comedyserie Parenthood Tag der offenen Türen & Herzen USA 2014 16:9 Merken Die Spannungen zwischen Dylan und Max erreichen am Tag der Offenen Tür ihren Höhepunkt. Schließlich finden sich auch Kristina und Adam in dem Konflikt wieder. Hank ist begeistert, als er sieht, wie sehr sich Ruby über ihre Schulaufführung freut, doch eine unerwartete Begegnung mit Mark Cyr sorgt für Unruhe. In der Zwischenzeit bittet Zeek Drew um Hilfe bei einer geheimen Mission. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Adam Braverman) Lauren Graham (Sarah Braverman) Dax Shepard (Crosby Braverman) Monica Potter (Kristina Braverman) Erika Christensen (Julia Braverman-Graham) Sam Jaeger (Joel Graham) Savannah Paige Rae (Sydney Graham) Originaltitel: Parenthood Regie: Lawrence Trilling Drehbuch: Jesse Zwick Musik: Jason Derlatka

