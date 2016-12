TNT-Serie 21:05 bis 22:40 Krimi Columbo Mord in eigener Regie USA 1978 20 40 60 80 100 Merken Die TV-Assistentin Kay Freestone liebt ihren Kollegen und Fernsehmanager Mark McAndrews. Als Mark einen neuen Posten in New York angeboten bekommt, will er die Beziehung zu Kay beenden. Kay ist außer sich. Als Mark darüber hinaus auch nicht bereit ist, ihr seinen freiwerdenden Posten in L.A. abzutreten, sinnt sie auf Rache. Und das Beste: Für ihren Mord hat sie ein verdammt gutes Alibi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Trish Van Devere (Kay Freestone) Laurence Luckinbill (Mark McAndrews) James McEachin (Walter Mearhead) Ron Rifkin (Luther) Lainie Kazan (Valerie Kirk) Patrick O'Neal (Frank Flanagan) Originaltitel: Columbo Regie: James Frawley Drehbuch: Robert Blees Kamera: Duke Callaghan Musik: Patrick Williams Altersempfehlung: ab 12