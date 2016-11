TNT-Serie 20:15 bis 21:05 Krimiserie Quincy Tod im Casino USA 1977 Merken Quincy verbringt mit seinen Freunden Lee und Danny ein Wochenende am Lake Tahoe. Während ihres Aufenthalts im Hotel befällt sowohl das Personal als auch einige Gäste eine seltsame Krankheit. Kurz darauf sind die ersten unter ihnen tot. Dennoch macht der Besitzer des Hotelcasinos keine Aussage zu den schrecklichen Vorkommnissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) Joseph Roman (Sgt. Brill) Val Bisoglio (Danny) Frank Converse (Dr. Larry Pines) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Joel Oliansky Drehbuch: Joel Oliansky, Michael Sloan Kamera: Enzo A. Martinelli Musik: Stu Phillips