TNT-Serie 17:55 bis 18:45 Krimiserie The Closer Der Maulwurf USA 2005 16:9 Merken Brenda ermittelt weiterhin im Mordfall des libanesischen Teenagers, von dem man nach wie vor nicht weiß, mit wem er sich treffen wollte. Da sich der Fall zu einer internationalen Krise auswachsen könnte, ist es umso wichtiger, den Mord so schnell wie möglich aufzuklären. Gemeinsam mit einem Computerspezialisten kann Brenda nach einigen Wirrungen endlich herausfinden, wen der Junge treffen wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) Tony Denison (Andy Flynn) J.K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) Jon Tenney (Fritz Howard) Robert Gossett (Captain Taylor) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Originaltitel: The Closer Regie: Arvin Brown Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12