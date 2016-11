WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Im Münsteraner Zoo werden auch Schildkröten gezüchtet. Jedes neu gelegte Ei ist ein Erfolg! Straußeneier hingegen gibt es im Zoo mehr als genug. Sie werden als besondere Leckerbissen an die Pinselohrschweine verfüttert - und zwar richtig hart gekocht. Die Delfine müssen in ihrem Becken heute zur Blutentnahme. Das ist für die schwimmenden Säuger reine Routine, denn der Tierarzt kommt dazu vier Mal im Jahr. Doch bewahren sie auch diesmal ruhig Blut? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.

