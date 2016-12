WDR 00:10 bis 00:40 Diskussion Die runde Ecke D 2015 2016-12-03 02:45 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Wir alle lesen Interviews, schauen Talkshows oder gehen ins Kino. Doch das wahre Leben schreibt immer noch die besten Geschichten. Aus dieser Erfahrung heraus entstand die Idee der "Runden Ecke". Menschen aus ganz Nordrhein-Westfalen erzählen auf der Fernsehbühne die Geschichte ihres Lebens und teilen sie mit den Zuschauern des WDR. Die Themen sind dabei so vielfältig wie das Leben selbst: Da ist der Mitvierziger, der auf dem Motorrad von Unna nach Vietnam fuhr und mit Dutzenden Kinderpatenschaften zurückkehrte. Oder der erfolgreiche Elektroingenieur, der seinen Job an den Nagel hängt, um Profi-Musiker zu werden. Die Geschichten handeln von Aufbrüchen, Abenteuern und Abschieden. Sie sind skurril, heiter oder nachdenklich - in jedem Fall aber immer echt und bewegend. Das Motto der "Runden Ecke": Ein Mensch, eine Geschichte, eine Bühne - so einfach kann authentisches Fernsehen sein. Das Team der Runden Ecke, die ein Internetprojekt von mehreren Medienschaffenden aus ganz Deutschland ist, und der WDR knüpfen damit an eine seit Menschengedenken bestehende Tradition an. Das Erzählen persönlicher Erlebnisse. Früher fand es am Lagerfeuer statt, heute eben im Hausflur, im Taxi oder aber in der "Runden Ecke". Die Herausforderung der Produktion lag darin, die Atmosphäre einer Probenbühne ins Fernsehen zu transportieren. Dies gelang durch eine behutsame Umsetzung der Idee ohne Effekthascherei. Kein Tisch, kein Manuskript, kein Fragesteller: Die Geschichten leben davon, dass die Erzähler/innen auf der Bühne so sind, wie sie eben sind. Maximierung durch Reduktion. So wird in der "Runden Ecke" das Alltägliche zur Unterhaltung im besten Sinne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die runde Ecke