Menschen hautnah: Tödliche Ehe Die Krebskranke, der Heilpraktiker und seine Versprechen Als Susanne Reichardt 45 Jahre alt ist, heiratet die fünffache Mutter den Heilpraktiker Siegfried Reichardt. Es ist ihre zweite und seine vierte Ehe. Diesmal scheint es die ganz große Liebe zu sein: "Ich dachte, dieser Mann ist das Absolute, er trägt mich auf Händen, der guckt, dass es mir gut geht, und immer das: Wenn Dir was fehlt, ich bin ja Mediziner, ich sorg mich um dich, ich mach alles." Zehn Jahre später ist klar, dass diese Liebe nicht nur gescheitert ist, sondern auch Folgen für Susanne Reichardts Gesundheit hat. Schon kurz nach der Hochzeit beginnen die Probleme. Susanne Reichardt fühlt sich von ihrem Mann dominiert und ist unglücklich. Zwei Jahre später entdeckt Susanne Reichardt plötzlich einen Knoten in ihrer Brust. Ihr Mann behandelt sie daraufhin mit alternativer Heilmedizin, aber die Mittel helfen nicht. Es geht ihr immer schlechter und sie muss ins Krankenhaus. Dort drängen die Ärzte auf Chemotherapie. Siegfried Reichardt überzeugt seine Frau jedoch, keine Chemotherapie zu machen. "Er hat mir das so lange ausgeredet, dass Chemotherapie überhaupt keine Heilungschance bewirkt. Kein Arzt würde an sich selber oder seiner Familie jemals eine Chemo durchführen lassen." Der Tumor wächst in Folge ungehindert weiter und bricht schließlich durch die Haut. Wieder kommt sie ins Krankenhaus. Die dortigen Ärzte sind über ihren Zustand entsetzt und sie bekommt ihre erste Chemo. Trotzdem kehrt Susanne Reichardt zurück in das gemeinsame Zuhause, denn ihr Mann verspricht, sich gut um sie zu kümmern. Das Siechtum der Susanne Reichardt geht weiter. Nach drei Tagen zu Hause geht es ihr so schlecht, dass sie in Todesangst die Polizei ruft. Die Beamten lassen sie sofort per Notarzt in die Klinik bringen. Nun endlich - mit Hilfe ihrer Kinder - wird ihr klar, dass sie ihrem Mann viel zu lange vertraut hat. Doch für Susanne Reichardts Körper ist es längst zu spät, die Ärzte diagnostizieren Brustkrebs im Endstadium. Fachärzte, die Susanne auf ihrem Leidensweg kennenlernen, erheben schwere Vorwürfe gegen den Heilpraktiker Siegfried Reichardt. "Die Therapien, die er eingesetzt hat, konnten einfach nicht zur Heilung führen. Das hätte ihm klar sein müssen, nachdem er 3 Jahre ohne Erfolg behandelt hatte. Das ist tragisch. Denn er hat nach meiner Meinung durch eine ausschließlich komplementäre Behandlung, wie man so sagt, den Heilungszeitpunkt für Frau Reichardt verpasst", sagt Chefarzt Dr. Friedrich Migeod. Sowohl Migeod als auch Manfred Hofmann, ärztlicher Direktor im Marienhospital Stuttgart, finden die Gesetzeslage für Heilpraktiker hierzulande skandalös. Sie gefährde viele schwer kranke Menschen. Siegfried Reichardt sagt hingegen: "Das, was ich mit meiner Noch-Frau gemacht habe, das war das Nonplusultra. Ich hab Medikamente geholt aus England, aus Amerika, nach den neuesten wissenschaftlichen Berichten." Der "Menschen hautnah"-Film "Tödliche Ehe" zeigt eine Frau, die bis zum Schluss um Gerechtigkeit kämpft, und einen Mann, der sich selbst als Opfer sieht. Regie: Beate Greindl