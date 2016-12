Das Erste 01:55 bis 03:30 Abenteuerfilm Gejagt - Auf Leben und Tod NZ, GB 2010 Stereo Dolby Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der südafrikanische Farmer Arjan van Diemen (Ray Winstone) hat im Krieg gegen die Briten Hab und Gut verloren. Verbittert wandert er 1903 nach Neuseeland aus, um neu anzufangen. Er ahnt nicht, dass er am anderen Ende der Welt auf einen alten Bekannten treffen wird. Der britische Offizier Major Bryce (Andy Anderson), inzwischen Kolonialverwalter, hat van Diemen im Burenkrieg fürchten gelernt. Da er ihn auch als exzellenten Fährtenleser schätzt, erteilt er ihm einen Sonderauftrag. Arjan soll einen Maori namens Kereama (Temuera Morrison) aufspüren, der nach der Ermordung eines Soldaten in den Dschungel geflüchtet ist. Van Diemen will sich die stattliche Prämie nicht entgehen lassen und nimmt den Auftrag an. Doch je länger er den Flüchtigen durch den Busch hetzt, desto stärker zweifelt er an seiner Mission. Am Ende einer halsbrecherischen Jagd bekommt er Kereama endlich zu fassen. Zu seiner Verblüffung lernt der Bure einen aufrechten, bibelfesten Menschen kennen, von dessen Unschuld er bald überzeugt ist. Als Major Bryce und seine Männer den Gefangenen übernehmen wollen, heckt der Fährtenleser eine List aus, um dem stolzen Maori die Freiheit zu schenken. Doch dazu muss er ein großes Opfer bringen. In diesem ungewöhnlichen Abenteuerfilm mit Westernmotiven schlägt der britische Regisseur Ian Sharp ein kaum bekanntes Kapitel der Geschichte Neuseelands auf. Vor dem Hintergrund einer unberührt wirkenden Naturlandschaft kommt es zu einer existenziellen Auseinandersetzung zweier gebrochener Männer: Der aus "Departed - Unter Feinden" bekannte Ray Winstone als beinharter Fährtenleser und Temuera Morrison als stolzer Maori schenken sich nichts - bis die aus unterschiedlichen Kulturkreisen stammenden Krieger ihre Gemeinsamkeiten entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Winstone (Arjan) Temuera Morrison (Kereama) Gareth Reeves (Major Carlyle) Andy Anderson (Bryce) Mark Mitchinson (Saunders) Daniel Musgrove (Pvt. Rennick) Mick Rose (Sgt. Leyborne) Originaltitel: Tracker Regie: Ian Sharp Drehbuch: Nicolas Van Pallandt Kamera: Harvey Harrison Musik: David Burns Altersempfehlung: ab 12