Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Schutzpatron. Ein Kluftingerkrimi D 2016 Nach einer Vorlage von Volker Klüpfel, Michael Kobr 2016-12-01 00:20 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Herbert Knaup ist zurück als kultiger Allgäu-Ermittler Kluftinger. - Als junger Polizist konnte Kluftinger den Raub der Monstranz mit der Reliquie des St. Magnus nicht verhindern. Nun kehrt sie in die Heimat zurück. Für die Sicherheit des Patrons soll jedoch Maier und nicht Kluftinger sorgen. Der ermittelt derweil in einem Mordfall. Dabei fällt ihm auf, dass die Tat mit der Monstranz in Verbindung steht. Was weiß der Kunstdieb Rösler? – Verschrobene Verfilmung des sechsten „Kluftingerkrimis“ mit Lokalkolorit In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Herbert Knaup (Kluftinger) Margarete Gilgenreiner (Erika Kluftinger) Jockel Tschiersch (Roland Hefele) Johannes Allmayer (Richard Maier) Katharina Spiering (Sandy Henske) Hubert Mulzer (Lodenbacher) Christopher Nell (Georg Böhm) Originaltitel: Schutzpatron. Ein Kluftingerkrimi Regie: Lars Montag Drehbuch: Stefan Holtz, Florian Iwersen Kamera: Stefan Ciupek Musik: Richard Ruzicka, Dieter Schleip