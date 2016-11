Disney Channel 20:15 bis 22:00 Familienfilm Oh du Fröhliche... Rentier Buddy rettet Weihnachten USA 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rentier Buddy ist verloren gegangen. Santa begibt sich auf die Suche und findet ihn im Zoo von Kalifornien. Doch Buddy wird gut behütet von Tierpflegerin Sandy und leider auch von dem Bösewicht Buck. Santa muss sich was einfallen lassen um ihn zu befreien. Doch Buddys Flucht vom Nordpol erweist sich für Santa, der sich in der Menschenwelt als Nick Snowden ausgibt, als unerwartete glückliche Fügung! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cavanagh (Nick Snowden) Ashley Williams (Sandy Brooks) Patrick Fabian (Buck Seger) Bobb'e J. Thompson (Hector) Jackie Burroughs (Lorna) Leslie Carlson (Chester) Karen Robinson (Isabel) Originaltitel: Snow Regie: Alex Zamm Drehbuch: Rich Burns Kamera: Jim Westenbrink Musik: David Lawrence