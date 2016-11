Disney Channel 09:20 bis 09:50 Trickserie Jake und die Nimmerland Piraten Cubbys vertauschte Schatzkarte / Jakes Pinguin-Freund USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Cubby hat eine Karte, die ihn und seine Freunde zu einem Schatz führen sollen. Der fiese Käpt'n Hook versucht den Schatz natürlich als erstes zu finden und tauscht dazu Cubbys Schatzkarte mit einer anderen aus... (b) Percy, der Pinguin kommt auf die Pirateninsel um eine neue Heimat für seine Pinguin-Kolonie zu finden. Es soll auf Nimmerland einen Ort geben, an dem es das ganze Jahr über Winter ist. Bei der Suche danach wollen Jake und seine Piratenfreunde natürlich helfen. .. (a) Cubby hat eine Karte, die ihn und seine Freunde zu einem Schatz führen sollen. Der fiese Käpt'n Hook versucht den Schatz natürlich als erstes zu finden und tauscht dazu Cubbys Schatzkarte mit einer anderen aus. Nun laufen Cubby und seine Freunde immer im Kreis, während sich Hook mit Cubbys Karte auf die Suche nach dem Schatz macht. (b) Percy, der Pinguin kommt auf die Pirateninsel um eine neue Heimat für seine Pinguin-Kolonie zu finden. Es soll auf Nimmerland einen Ort geben, an dem es das ganze Jahr über Winter ist. Bei der Suche danach wollen Jake und seine Piratenfreunde natürlich helfen. Käpt'n Hook versucht unterdessen den Schatz der Pinguine, eine Eisskulptur, zu stehlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jake and the Never Land Pirates Regie: Howy Parkins Drehbuch: Mark Seidenberg

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 243 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 99 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:15

Seit 63 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 43 Min.