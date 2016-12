ZDF neo 02:45 bis 04:15 Krimi Spreewaldkrimi - Feuerengel D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kommissar Krüger will den Spreewald eigentlich verlassen. Während er auf gepackten Koffern sitzt, wird er zu einem Großbrand gerufen. Das Hotel Wotschofska im Hochwald brennt. In der Brandruine wird die Leiche von Tim Engel gefunden. Er war schon tot, bevor er verbrannte. Krüger ermittelt wieder unter alten Bekannten. Es gibt zahlreiche Verdächtige. Der Hotelbesitzer Karsten Hellstein, seine Geliebte Tina Engel, die Witwe des Ermordeten - alle geraten schnell ins Visier der Ermittler. Wollte Tim Engel Karsten Hellstein in der Tatnacht wegen seiner Affäre mit seiner Frau zur Rede stellen? Hellsteins Schweigen macht ihn verdächtig. Und welche hochfliegenden Pläne verfolgt Tina Engel mit ihrem dritten geheimnisvollen Freund? Sein Instinkt und seine Menschenkenntnis führen Krüger auf die richtige Spur zum Täter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Redl (Thorsten Krüger) Anja Kling (Lisa Engel) Kai Scheve (Karsten Hellstein) Martin Lindow (Tim Engel) Roman Knizka (Vladislav Bratic) Rike Schäffer (Anna) Thorsten Merten (Fichte) Originaltitel: Spreewaldkrimi - Feuerengel Regie: Roland Suso Richter Drehbuch: Thomas Kirchner Kamera: Stefan Unterberger, Busso von Müller Musik: Ralf Wienrich Altersempfehlung: ab 12

