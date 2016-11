ZDF neo 20:15 bis 21:45 Thriller Die Lüge D 2008 Nach Petra Hammesfahr 2016-12-01 04:15 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwei Frauen - ein Gesicht: Als sich Susanne Lasko und Nadja Trenkler zum ersten Mal zufällig begegnen, sind die beiden selbst am meisten über ihre frappierende Ähnlichkeit überrascht. Doch während die arbeitslose Susanne nicht weiß, wovon sie leben soll, hat die Vermögensberaterin Nadja alles im Überfluss. Nadja erfasst kühl und clever die Möglichkeiten, die ihr eine Doppelgängerin bietet und unterbreitet Susanne ein unmoralisches Angebot. Hin und wieder möchte Nadja einige Tage mit ihrem Liebhaber verbringen. In dieser Zeit müsste Susanne die Rolle als Ehefrau bei Nadjas Ehemann übernehmen. Mit etwas Vorbereitung sollte das klappen. Susanne Lasko lehnt das Angebot zunächst ab. Doch ihre Lebenssituation wird immer aussichtsloser. Nicht nur, dass ihre Mutter krank ist. Dieter Lasko, ihr Noch-Ehemann, fordert nach zwei Jahren Trennung die Scheidung - er bekommt mit einer anderen Frau ein Kind. Susanne hat nichts mehr zu verlieren, ruft Nadja Trenkler an und willigt in den verrückten Plan ein. Als die beiden sich zwecks genauerer Absprachen im Hotel treffen, wird Susanne bereits im Foyer das erste Mal verwechselt. Und wegen Nadjas Ehemann Michael müsse sich Susanne keine Sorgen machen, Nadja und er gingen sich seit Wochen aus dem Weg. Susanne spielt ihre Rolle so überzeugend, dass sie sich Hals über Kopf in Michael verliebt. Mit dieser Möglichkeit hat Nadja nicht gerechnet, und bevor sie ihr gefährliches Spiel beenden kann, ist eine der beiden Frauen tot. Was als harmlose Lüge beginnt, wird zu einem Netz tödlicher Verstrickungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalia Wörner (Susanne Lasko / Nadja Trenkler) Mark Waschke (Michael Trenkler) Manfred Zapatka (Philipp Hardenberg) Uwe Bohm (Dieter Lasko) Monika Hansen (Agnes Runge) Joachim Paul-Assböck (Ramon) Heike Jonca (Frau Schöneberger) Originaltitel: Die Lüge Regie: Judith Kennel Drehbuch: Katrin Bühlig Kamera: Michael Wiesweg Musik: Adam Nordén