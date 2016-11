ZDF neo 12:10 bis 12:55 Krimiserie Küstenwache Unter Schock D 2008 Stereo 16:9 Merken Während Küstenwachler Nils Krüger am Neustädter Ostseestrand seinen Lenkdrachen im Wind spielen lässt, hört er ganz in der Nähe Hilfeschreie. Zwei Schlägertypen bedrohen eine junge Frau. Krüger zögert keine Sekunde und eilt zu Hilfe. Gegen die beiden Muskelpakete scheint er jedoch keine Chance zu haben. Rasch eskaliert die Situation, er wird niedergeschlagen. Mit letzter Kraft greift Krüger nach seiner Dienstwaffe - und drückt ab. Der Schuss aus Krügers Waffe war tödlich. Der Tote, Arne Lörtzing, ein bereits vorbestrafter Dieb und der Polizei bekannter Gewalttäter, kann sofort identifiziert werden. Vom zweiten Mann fehlt allerdings jede Spur. Das Opfer Anna Wendeck, die mit leichten Verletzungen im Krankenhaus liegt, leugnet, beide Männer gekannt zu haben. Arne habe ihr nur mit Gewalt die Handtasche entwendet und sei geflohen. Die tragischen Geschehnisse haben Krüger sichtlich mitgenommen. Nur zu gern würde er sich mit dem aktuellen Fall der Crew ablenken, doch die Dienstvorschrift sieht für ihn zunächst eine Ruhepause vor. Kapitän Ehlers und seine Mitarbeiter fahnden derweil nach zwei brutalen Serientätern, die mehrere Raubüberfälle auf See begangen haben. Die Ermittler haben endlich einen Tipp erhalten und können nach einer Verfolgungsjagd schließlich einen der mutmaßlichen Verbrecher überwältigen und festnehmen. Doch Dietmar Lörtzing streitet jede Schuld ab. Es war anscheinend sein Bruder Arne, der die Überfälle plante und durchführte. Da meldet sich Krüger alarmiert zu Wort. Zweifelsfrei ist Dietmar Lörtzing der flüchtige Mann vom Tag zuvor. Dieser bleibt jedoch unbeeindruckt von jeglichen Anschuldigungen und erklärt sogar, den jungen Beamten der Küstenwache nie gesehen zu haben. Schließlich soll Anna Wendeck in einer Gegenüberstellung den brutalen Straftäter identifizieren. Aber Anna schweigt, und Lörtzing muss aus der Haft entlassen werden. Krüger versteht die Welt nicht mehr. Wild entschlossen, der Sache auf eigene Faust auf den Grund zu gehen, muss er jedoch bald wieder um sein Leben kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Sabine Petzl (Saskia Berg) Aline Hochscheid (Alex Johannson) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Ralph Kretschmar (Nils Krüger) Originaltitel: Küstenwache Regie: Dagmar von Chappuis Drehbuch: Martin Muser, Hanno Raichle Kamera: Christian Klopp Musik: Carsten Rocker

