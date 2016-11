ZDF neo 06:00 bis 06:45 Dokumentation Frauen, die Geschichte machten Königin Luise D 2013 2016-12-03 13:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Luise von Preußen wurde schon zu Lebzeiten als "Königin der Herzen" verehrt. Sie fand nicht nur in den Kreisen der Adeligen und Gelehrten, sondern auch beim Volk Bewunderung. Aus der großen Politik wollte sich die zehnfache Mutter heraushalten, doch forderte Napoleon ihren Ehemann, König Friedrich Wilhelm III., heraus. Sie bedrängte ihren Gemahl, sich gegen das "Ungeheuer" zu wehren, Bonaparte nannte sie deshalb eine Kriegstreiberin. Nach Preußens katastrophaler Niederlage gegen Frankreich trat nicht der Monarch, sondern Königin Luise Napoleon entgegen, um einen milderen Frieden zu erreichen. Über politische und militärische Macht verfügte Luise nicht, gewann aber Einfluss auf Männer, die zu entscheiden hatten, etwa ihren königlichen Gemahl. Die Monarchin bewies Stärke, als dem Monarchen in entscheidenden Momenten die Entschlusskraft fehlte. Sie und nicht er nahm es mit Napoleon Bonaparte auf und versuchte ihm "mit den Waffen einer Frau" Paroli zu bieten. Luise, und nicht ihr Ehemann, hatte das Format, als Symbolfigur in Erinnerung zu bleiben. Warum überstrahlte sie König Friedrich Wilhelm III. in fast jeder Hinsicht? Und was machte sie zur Ikone für nachfolgende Generationen? Der Film schildert den Weg Luises von der lieblichen Prinzessin zur "preußischen Madonna". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauen, die Geschichte machten Regie: Christian Twente/Michael Löseke

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:30

Seit 212 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 62 Min.