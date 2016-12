ZDF 03:10 bis 04:10 Talkshow maybrit illner Der Polit-Talk im ZDF Gewinne steigen, Jobs verschwinden - wer kümmert sich um die Verlierer? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Deutsche Unternehmen gehören zu den Globalisierungsgewinnern, der Export boomt. Doch den gut bezahlten Facharbeitern steht ein immer größeres Heer an Geringverdienern gegenüber: Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in Europa. Und auch die deutsche Industrie steht unter wachsendem Druck. Der Freihandel, der für die Exportnation Deutschland lebenswichtig ist, wird weltweit in Frage gestellt. So hat der künftige US-Präsident Trump versprochen, sein Land mit Strafzöllen zu schützen. In dieser Situation muss der Wirtschaftsminister sich um die Wettbewerbsfähigkeit kümmern. Weil der aber auch Parteichef der Sozialdemokraten ist, muss er dabei auch die sozialen Standards schützen. Für wen gibt es noch die "gute Arbeit" und wie lange noch? Und wie ist das zu vereinbaren? Auch darüber diskutiert Sigmar Gabriel bei "maybrit illner" unter anderen mit Katja Kipping und Matthias Wissmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sigmar Gabriel (SPD, Bundeswirtschaftsminister), Katja Kipping (Die Linke, Parteivorsitzende), Matthias Wissmann (Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, VDA), Sebastian Dullien (Professor für Allgemeine Volkswirtschaftslehre an der HTW Berlin), H Originaltitel: Maybrit Illner

