ZDF 20:15 bis 21:45 Familienserie Die Bergretter Folge: 47 Hannibal D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Merken Maik und Tom wollen die Forschung von Toms toter Schwester Klara zu Ende bringen, deren Entdeckungen über den legendären Feldherren Hannibal die Geschichtsschreibung verändern könnten. Nach einer Bergwanderung mit ihrem Vater, dem berühmten Historiker Prof. Hechtel, war die junge Frau nicht lebend zurückgekehrt. Was genau sich allerdings auf dem Berg zutrug, weiß niemand so genau - außer dem Professor, der aber beharrlich schweigt. Gemeinsam mit dem Bergführer Jonas machen sich die beiden jungen Männer auf den Weg. Dabei kommt es zu einem Unglück, und Jonas wird in die Tiefe gerissen. Auf Drängen von Maik hin gehen er und der völlig unerfahrene Tom allein weiter. Als die Bergretter den abgestürzten, bewusstlosen Jonas finden, ist sich vor allem Markus Kofler sicher: Dieser Mann war nicht alleine unterwegs! Das Team macht sich fieberhaft auf die Suche. Und auch Hechtel macht sich auf, seinen Sohn und den ehemaligen Kommilitonen seiner toten Tochter zu stoppen. Was verheimlicht er? Und warum beharrt vor allem Maik darauf, weiterzugehen? Als die drei schließlich aufeinandertreffen, kommt es zur Eskalation, und für die Retter beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Luise Bähr (Katharina Strasser) Robert Lohr (Michael Dörfler) Mirko Lang (Benjamin Marasek) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Siemen Rühaak (Prof. Hechtel) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Jakob Schäuffelen Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Tobias Platow Musik: Eike Hosenfeld, Tim Stanzel